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美日「矛與盾」同盟方式或將調整

2020-09-22 列印
■菅義偉目前面臨安保上的難題。 美聯社
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　　日美同盟方式或將調整。日本新任首相菅義偉上周日晚首度與美國總統特朗普舉行電談。外媒指，就更進一步強化日美同盟關係、維持區域和平與安定進行緊密合作，達成一致看法。兩人也共享「自由且開放的印度太平洋」構想，並對有關中國議題交換意見。報道指，菅義偉獲特朗普熱情回應，菅義偉表示，將在前首相安倍晉三與特朗普所建的基礎上，更進一步強化日美同盟關係；而特朗普「深有同感」。

　　日媒指，日方或需調整日美「盾與矛」的同盟方式。由於中朝導彈技術急速發展，日方沒詳細掌握敵國導彈基地的能力，同時要進行攻擊不得不仰仗美方的情報。美日同盟中，一直作為「盾」的自衞隊恐將變得有名無實，甚至在自衞隊與美軍一體化運用中出現攻擊他國的情況。

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