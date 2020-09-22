韓國瑜選台北市長？ 台傳媒人：空穴來風！

前高雄市長韓國瑜自被罷免後，他的動向一直都是台媒的焦點。近日一直有傳「韓國瑜選台北市長」一事，加上先後有資深媒體人爆料，昨日韓國瑜的子弟兵王淺秋親自釋疑，澄清：「韓國瑜要選台北市長是空穴來風，而且風很大。」據早前台灣資深媒體人周玉蔻爆料，早前被視為國民黨下屆台北市長參選人的立委蔣萬安，到北投設置服務處的安排，是出自韓國瑜的手筆，目的是為了競選台北市長做佈局。資深媒體人邱明玉則表示，有親韓人士曾暗示，近期韓在北市活動多，認為「鴨子划水」的動作十分明顯。



韓國瑜的子弟兵王淺秋澄清， 由於早前韓國瑜受多位好友的照顧，他只趁機感謝及邀約老友，絕非要選台北市長，強調「這真的是空穴來風。」