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華遠原董事長任志強 貪污罪成囚18年

2020-09-23 列印
　　北京市華遠集團原董事長任志強貪污案，北京市第二中級人民法院宣判任志強罪成，判處有期徒刑十八年，罰款四百二十萬元人民幣。任志強當庭表示服從判決不上訴。法院指，任志強在二○○三年至二○一七年間利用職務便利，貪污公款四千九百七十四萬餘元；收受賄賂一百二十五萬餘元；挪用公款六千一百二十萬元；濫用職權致使國有控股企業遭受特別重大損失逾一點一億元，其中華遠集團財產損失五千三百七十八萬餘元，任志強個人獲利一千九百四十一萬餘元。

　　法院認為，任志強的行為分別構成貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪，依法應予懲處。鑑於他承認全部犯罪，且違法所得已全部追繳，法院同意數罪併罰，合併執行有期徒刑十八年。

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