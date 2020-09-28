台藝人出席央視國慶晚會 陸委會批淪統戰工具

中台緊張關係不但令民眾成「驚弓之鳥」，緊張更蔓延至演藝圈。上周六央視「春晚」微博上傳了國慶晚會的嘉賓陣容，發現有兩位近年經常在內地活動的台灣藝人歐陽娜娜和張韶涵，都在出席演唱名單上。事件引起台方不滿。台陸委會及行政院長蘇貞昌就事件齊發炮。



報道指，屆時歐陽娜娜及張韶涵將與其他內地及香港歌手共同合唱《我的祖國》。



台灣陸委會周六回應有關事件，表示「台灣人不應參加相關活動，淪為中共對台統戰樣板工具。」委會更提醒藝人，到內地出席活動時要考慮尊嚴，會持續關注，如有違反兩岸相關規定，就會依法查處。



行政院長蘇貞昌就不點名批評有關藝人，指對方享受台方自由民主及資源，還到對岸「唱不適當的歌」，台灣民眾自有評價。



