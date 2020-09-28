創作者申暫緩遭駁回 TikTok禁令生效

中美科技競爭持續，美方對華企的多種限制爭議不斷。早前有三位TikTok短片創作者入稟申請臨時禁制令，挑戰華府對TikTok下架的禁令，不過被賓夕法尼亞州法院駁回。理由是禁令雖然不便，但不影響內容創作者繼續創作及發佈。



據報道，華府早前要求美國手機應用程式商店平台將TikTok下架的禁令，將於美國時間周日正式生效。



有三名TikTok的內容創作者入稟申請臨時禁制令挑戰相關禁令，不過被賓夕法尼亞州法院駁回。理由是法官雖然認為禁令會帶來不便，不過對內容創作者的影響不大，他指出內容創作者仍可繼續創作、發佈和分享內容。



TikTok母公司字節跳動入稟華盛頓美國聯邦地方法院申請禁制令的案件，將於周日早上開庭聆訊。據報，字節跳動企圖阻止有關下架禁令。



