美法院裁定暫緩TikTok下架命令

美國聯邦法院日前裁定，暫緩執行華府要求TikTok從應用程式商店下架的行政命令。TikTok昨日發聲明指，對結果表示滿意；美國商務部表示會遵從裁決，但強調會繼續捍衛行政命令。美國華盛頓法院早前經過九十分鐘的聆訊後，裁定暫緩執行總統特朗普要求TikTok從應用程式商店下架的行政命令。但對於政府要求在十一月十二日禁止TikTok在美國境內提供服務的期限，法院暫時不會頒布任何命令。



代表TikTok的律師指，該項行政命令屬史無前例，而且並不合理，是以直截了當的方式重創及懲罰一家公司，下架令亦毫無迫切性，質疑法令的意義何在。代表華府的律師指，TikTok不是一家純粹的私人公司，而是美國最迫切的國家安全威脅，強調禁令阻止新用家接觸TikTok，可協助商務部解決最嚴重的國安風險。此外，TikTok母公司字節跳動與甲骨文及沃爾瑪早前達成共識，包括在美國成立一家新公司，專門營運TikTok的事務，但交易需要中美雙方政府的批准。



