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吉林三車連環撞釀18死一傷

2020-10-05 列印
　　吉林扶餘市發生三車連環相撞嚴重意外，導致十八人死亡及一人受傷。

　　意外在昨天清晨五時四十一分發生，現場是長春嶺鎮石橋村附近，一輛由西向東行駛的小型貨車，撞向前方同向行駛農用四輪拖拉機尾部後，失控衝出對面馬路，與另一輛小型貨車相撞，導致十八死、一人傷。警方接報到場，將傷者送院搶救。扶餘市立即啟動應急預案，公安、消防、衞健等部門展開處置救援，相關善後工作正在進行。

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