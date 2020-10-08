  • 2020年10月8日 星期四
  • 24º
  • 70%
熱門： 黃之鋒Staycation陳振聰行蹤新冠肺炎

日報新聞 > 中國

李登輝長眠五指山公墓蔡英文到場獻花鞠躬

2020-10-08 列印
　　台灣的前總統李登輝昨日於台灣五指山示範公墓下葬，台灣的總統蔡英文及副總統賴清德等多名官員到場致敬，並進行禮拜儀式。台灣公務機關亦下半旗致哀一天。

　　儀式以基督教方式進行，移靈車隊昨早八時許由翠山莊出發，蔡英文眾人在公墓迎接靈柩。在三軍儀隊帶領下，李登輝的孫女手持骨灰進場。按照家屬意願，儀式不邀請貴賓，也不對外開放。先由蔡英文及主禮官賴清德獻花及行三鞠躬禮，然後進行禮拜儀式，先由牧師講道、再唱詩歌及祈禱。最後家屬恭扶骨灰入墓，第一代台灣民選總統李登輝，將於五指山公墓特勳區長眠。儀仗隊鳴葬槍三響及吹奏安息號，以示崇敬與追思。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd