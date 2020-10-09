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美擬制裁騰訊螞蟻電子支付平台　

2020-10-09 列印
　　中美科技戰的戰火又蔓延另一領域，這次到電子支付。彭博社報道，騰訊與螞蟻集團的電子支付平台被指可能對美國國家安全造成危害，外界指美方擔心這些支付平台將主導全球數位電子支付。美方正擬再向中國科企出手，特朗普政府正研究限制手段。

　　正推進上市的螞蟻集團表明，不知道有關美國行政部門的討論，強調公司業務主要在中國，不清楚美方的資訊。而騰訊暫時未就事件回應。

　　據了解，螞蟻集團是靠淘寶網第三方支付平台「支付寶」起家，到一八年成市值估計高達到千六億美元全球最大的獨角獸公司，本年七月宣佈打算全球建構「螞蟻鏈」。而騰訊就是眾所周知的「微信支付」，在中國的市占率略遜於支付寶，但積極拓展海外市場。

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