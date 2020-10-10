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值班醫生拒救門外傷者捱批

2020-10-10 列印
　　吉林一所醫院門外近日發生一宗交通事故，傷者須接受急救，不過，醫院的人員卻以不能脫離崗位為由，促求助人先撥緊急求助電話！據報，本周三下午五時在吉林大學中日聯誼醫院北湖醫院外發生車禍， 一名姓董男子即時打了緊急求助電話，對方指意外現場與北湖醫院很近，着他先向醫院的醫護求助，於是董男的母親先步入醫院求救；不料，值班女醫生卻表示：「我在這值班，我不在大門口！」

　　董男再撥電求助，最終四十分鐘後，傷者獲送往離現場十四公里外的醫院。對於沒有任何醫護幫忙，董男相當不悅，事後向北湖醫院一名姓范的總值班醫生反映，對方坦承「值班醫生確實責任心不強」，還望理解值班不能擅離崗位。



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