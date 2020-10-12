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日指中國海警船靠近釣魚島

2020-10-12 列印
■兩艘中國海警局船隻，被指早上駛入釣魚島附近海域。網上圖片
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　　日本海上保安廳指，昨日有兩艘中國海警局船隻於早上駛入釣魚島附近海域，並試圖接近日本漁船。而日本海上保安廳，已進行應對並確保日本漁船安全。而中國海警局方面，未就事件回應。海上保安廳稱，中國海警船駛到尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近海域，並試圖接近日本漁船。據報，兩艘中國船是於上午十點四十五分左右駛入領海，並試圖接近。之後多次做出同樣的動作。海保警告其駛離領海，並在漁船周圍部署巡邏船確保了漁船的安全。

　　日本共同社報道指，中方公務船繼八月二十八日後，再度駛入釣魚島附近海域，為今年第二十一次。而在海域外側的毗連區更發現另一艘中國船航行，該船隻搭載類似機關炮裝備。中國海警局微博，直到截稿為止，沒有就事件回應。

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