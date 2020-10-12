自中印第六輪軍長級會議後，雙方同意停止向前線地區增加兵力。而在中印第六輪軍長級會議前，有印媒報道指，中印雙方在兩國「實際控制線」邊界部署的士兵人數相若。
蓬佩奧：印必與美做盟友抗華
自中印第六輪軍長級會議後，雙方同意停止向前線地區增加兵力。而在中印第六輪軍長級會議前，有印媒報道指，中印雙方在兩國「實際控制線」邊界部署的士兵人數相若。
手機遊戲結識 孌童教師網獵 八歲女童墮陷阱
兒童沉迷打機，家長慎防網絡淫魔伸出魔爪！警方接獲一名家長舉報，指其八歲女兒玩手機遊戲時在網上結識一名男子，被對方要求發送不雅照片，以換取遊戲中的武器。重案組探員調查後掩至九龍灣拘捕一名男子，揭發他為一...
2020-10-12
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解放軍反潛機 再飛進台西南空域
台海局勢持續緊張。昨早台方指，解放軍一架運8反潛機及一架空警——500預警機飛到台灣西南空域，遭台灣空軍廣播驅離，是解放軍軍機連續七日進入台灣西南空域。日前台灣雙十國慶時，除有軍機飛到台灣西南空域外，...
2020-10-12
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泰旅巴撼火車至少20死30傷 疑司機視野受影響肇禍
泰國北柳府周日發生一宗一輛巴士與一列載貨火車相撞的嚴重車禍，意外造成至少二十人喪生，三十人受傷，傷者被送往當地兩所醫院救治。據當局指，事發時正在下雨，懷疑旅遊巴司機因視野受影響導致事故，目前警方已經介...
2020-10-12
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大圍柏傲莊一房628萬入場
縱使本港疫情反覆，但一手市場仍有大型新盤出籠。位於港鐵大圍站上蓋的柏傲莊，涵蓋一至三房戶型的第1期，繼日前上載樓書及開放示範單位後，更於昨日公佈首批180伙價單，一房折實最平628.9萬入場。 港鐵大...
2020-10-10
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上周反彈過急 觀望氣氛趨濃 恒指本周料反覆整固
外圍市況轉好，上周五北水重臨，港股10月首周大彈660點，企穩二萬四大關。證券界人士認為，恒指早輪反彈過急，資金托市意欲未算強，本周或在23800至24600點水平消化整固，以觀望美國選情及中國國策走...
2020-10-12
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艾簡達拿 阿古路周末復出
國際賽後，利物浦和曼城將於周六英超分別硬撼愛華頓及阿仙奴，幸好各自有主將復出在望。去月尾確診新冠肺炎的紅軍中場堤亞高艾簡達拿，周六結束居家隔離外出閒逛；藍月射手阿古路膝傷已無大礙，近日駕車載女友到倫敦觀光。 堤亞高艾簡達拿九月三十日確診，立即按英國政府規定居家隔離十天，周六完成。這名西班牙中場立即外出在利物浦市閒逛，並在社交網絡更新自己的狀態，有望復出作客鬥榜首的愛華頓。 分戰拖肥槍手 因為左膝受傷自六月起缺陣至今的阿古路，周五亦駕車載女友由曼徹斯特前往倫敦，度過美好的兩日一夜之旅。此子原本預計要休戰至月尾才復出，如今或可提早披甲，解決藍月前鋒荒。
2020-10-12
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M3、M4網上優先發表
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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曾患抑鬱 疫情期間有空鑽研佛學 Jeana唔排除會出家
Jeana（何佩瑜）最近參與ViuTV劇《熟女強人》飾演香薰治療師「Money」， 周旋於吳浩康同楊天宇中間，突然發現搞出人命，要為BB搵親生老竇。現實中，31歲的Jeana坦言好恨有小朋友，就算收養...
2020-10-12
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慧眼看世界——自動導航的危險
近期多了人探討「新常態」的生活策略。人們需要學習新競爭技巧外，更要「重置」（reset）大腦中的「自動導航」系統，讓新思維建構新的行為，從而面對未來的挑戰。 人腦跟電腦最大的分別不單純是否「有機體」，而是人腦講求效率，會將不重要和不關心的資料自動刪減和扭曲，令潛意識作出更直接和快速的決定和行動，不像電腦那樣會計算所有資料。當人習慣了某種生活方式後，大腦就會將大部份思想情緒反應交給「習慣」，讓意識集中處理有難度和高挑戰，需要花腦力的工作。 香港人長期生活在先進、有秩序、講法治和自由的社會，一直相信努力讀書便會有理想生活，大腦對世界的「危險恐懼感」亦因此下降。即使沒有新冠肺炎和...
2020-10-12
- 頭條名家本周心水——1919中遠海控前景看俏 市場預期下半年內地運費和貨運定單回升，料中遠海控（1919）可受惠復甦，前景看俏。建議於4元以下收集，目標價4.5元，跌穿3.75元止蝕。筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人擁有財務權益。
- 頭條名家本周心水——868信義玻璃走出谷底
- 頭條名家本周心水——659新創建九厘息吸引
- 金融High Tea——大圍新盤 刺激樓股
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- 雄深雅健——貴精不貴多
- 星之欄——愛上政見不同的人
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馬場浮世繪——方嘉柏雙節棍攻勢勁
昨日舉行季內第十一次賽事，論成績暫時要數方嘉柏最威水，因為他憑「雙節棍」報捷後，在季內的十個賽日都有馬贏，攻勢相當凌厲兼手風順，而練者目前已累積十四場頭馬，在練馬師榜大幅領先。方嘉柏接受訪問時說：「『...
2020-10-12
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