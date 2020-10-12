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蓬佩奧：印必與美做盟友抗華

2020-10-12 列印
■蓬佩奧認為，印度勢必須要美國做為盟友與中國對抗。美聯社
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　　美國國務卿蓬佩奧接受霍士新聞訪問時表示，中國解放軍已在中印兩國「實際控制線」（LOC）北部邊界部署六萬士兵，形容印度、澳洲及日本三國都受到中國威脅。據了解，繼「四方安全對話」後，蓬佩奧及國防部長埃斯珀將會短暫訪問印度新德里，未知對中印局勢有何影響。 蓬佩奧認為，印度勢必須要美國做為盟友與中國對抗，因此美印應建立更緊密的關係，增強對抗能力。他指，「世界已覺醒了，風向也開始轉變。美國在總統特朗普領導下，已開始建立聯盟，對相關做出反擊。」

　　自中印第六輪軍長級會議後，雙方同意停止向前線地區增加兵力。而在中印第六輪軍長級會議前，有印媒報道指，中印雙方在兩國「實際控制線」邊界部署的士兵人數相若。

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