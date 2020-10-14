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中國兩艘公務船 逗留釣魚島附近兩日

2020-10-14 列印
中國兩艘公務船 逗留釣魚島附近兩日
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　　日本海上保安廳昨日表示，兩艘中國海警局船隻在尖閣諸島，即是中方稱的（見圖）釣魚島附近海域，連續逗留了兩日，是八年來逗留時間最長的一次。官員指，兩艘中方船隻是在上周日早上十一時前進入相關海域，並一度試圖靠近一艘日本漁船，兩艘船到昨早九時，仍然留在有關水域，海上保安廳已派出巡邏船到現場，並繼續警告中方船隻離開。

　　日本內閣官房長官加藤勝信指，今次是自二〇一二年九月日本政府將釣魚島國有化以來，中國公務船駛入相關海域時間最長的紀錄，日方感到非常遺憾，已透過外交渠道向中方提出嚴正抗議。加藤強調，日方將繼續採取冷靜而堅決的應對措施。

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