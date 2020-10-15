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內地破多宗「台諜案」 國台辦：將依法處理

2020-10-15 列印
　　中國內地近日偵破多宗涉台灣間諜的竊密案，惹台方當局關注。有報道更指，台灣民眾及台媒普遍並不太信服有關「台諜」罪證確鑿 。而國台辦就對有關台諜案表示，司法機關將依法處理。報道引述國台辦發言人朱鳳蓮指，台方的諜報機構長期以中方為目標，進行情報竊取和滲透破壞活動。

　　朱鳳蓮又稱「中方有關司法機關將嚴格依法偵查、起訴、審理相關案件，同時亦會依法保障犯罪嫌疑人、被告人的訴訟權利。」據報，偵查機關已按規定將涉案人員關押地點等情況通知家屬，並為涉案人員聘請了律師。

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