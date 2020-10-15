廣州地鐵22號線 擬延至東莞銜接深圳

廣州地鐵日前就「粵港澳大灣區線網優化客流預測專題研究項目」進行公開招標，招標文件顯示，除了已公佈的十八號線南延至中山珠海、二十八號線東延至東莞之外，二十二號線也規劃成為跨市快線，將延伸至東莞，與深圳銜接。
內媒預期，未來大灣區的都市圈高速軌道將兼具高速地鐵和城際鐵路的雙重屬性。二十二號線延伸至深圳，有望成為廣州和深圳第一條互相「牽手」的地鐵線路。
新冠肺炎全球大流行下，美國蘋果公司周二宣佈推出全新5G版本iPhone 12，已難復當年勇，炒風不再。有先達廣場手機店對本報說，疫情打擊全球經濟，消費市道不景；即使有外國炒家，也在疫情下不能來港搶貨，...
2020-10-15
中國內地近日偵破多宗涉台灣間諜的竊密案，惹台方當局關注。有報道更指，台灣民眾及台媒普遍並不太信服有關「台諜」罪證確鑿 。而國台辦就對有關台諜案表示，司法機關將依法處理。報道引述國台辦發言人朱鳳蓮指，台方的諜報機構長期以中方為目標，進行情報竊取和滲透破壞活動。 朱鳳蓮又稱「中方有關司法機關將嚴格依法偵查、起訴、審理相關案件，同時亦會依法保障犯罪嫌疑人、被告人的訴訟權利。」據報，偵查機關已按規定將涉案人員關押地點等情況通知家屬，並為涉案人員聘請了律師。
2020-10-15
泰國的供衣節是其中一個國內大型佛教節日。泰皇與皇后素提達（Suthida），及一度被「廢」的貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）一同出席供僧衣節儀式。這是詩妮娜正式復位後首次公開露面。報道指，供僧衣節是皇室從富人吸納更多捐款增加財富的主要途徑。儀式於泰國全國各地舉行，所以泰皇將逗留泰國並走訪多地。 泰皇哇集拉隆功二○一九年七月冊封詩妮娜為妃子，但同年十月突撤銷其所有的軍銜和頭銜，更被關進監獄，一度傳出死亡的消息。最終詩妮娜於本年八月出獄，同月政府刊憲恢復其所有皇室頭銜和軍銜。有泰媒稱，詩妮娜「翻身」成功，全賴目前最得泰皇寵的前下屬歐拉弄（Orano...
2020-10-15
據《星島地產網》報道，二手再錄用家減價承接個案，中原副分區營業經理麥偉成表示，粉嶺帝庭軒5座中層A室，面積419方呎，兩房間隔，原叫價560萬，議價後以550萬獲承接，呎價13126元，買家為自用客。...
2020-10-15
美股季度業績未有驚喜，但市場仍憧憬刺激經濟方案出台。不過，多家藥廠的新冠肺炎疫苗測試被叫停，美股早段靠穩。港股夜期微升，中段升24點，見24632二點，低水35點。 美國強生早前公佈，由於有一...
2020-10-15
拜仁慕尼黑今晚德國盃首圈作客第五級別聯賽球隊FC迪倫，羅拔利雲度夫斯基等主力剛為國出戰，預料會休息，但新前鋒祖普莫亭和外借回歸的翼鋒杜格拉斯哥斯達等領銜鋒線，力足大破對手晉級。 （有線601、661台周五凌晨2:45直播） 衞冕的拜仁與FC迪倫實力差天共地，前者教練費歷克讓一眾國腳休息，盡遣副選出擊無可厚非。不久前加盟的喀麥隆前鋒祖普莫亭坦言會做好配角角色，助球隊取勝：「成功的球隊需要深厚兵力，羅拔利雲度夫斯基是頂級前鋒，但不能踢足所有比賽，我來是幫助他和球隊。」外借期滿由祖雲達斯回歸的杜格拉斯哥斯達，今仗可發揮側擊能力，跟祖普莫亭聯手數胡。 FC迪倫未夠班等炒 F...
2020-10-15
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
鄭秀文（Sammi）於本月7日晚於社交網公佈愛犬「Lucky」離世消息，字裡行間流露對Lucky的不捨之情，又謂：「雖然這陣子我自己也有一點點沮喪心累。但我答應Lucky，會快快恢愎，向前行。」傷心過...
2020-10-15
去年我家大婆生日，兩公婆飛到峇厘島玩了幾天，轉眼一年，今年哪裏都去不了，便選了半島酒店住一晚，Staycation。現在流行Staycation，想外旅遊不成的朋友，到了假期，便在香港輪流住酒店，在酒店吃在酒店睡，佯裝旅遊，有幾個朋友竟漸漸上癮，一到周末就找家心儀的酒店去住，很是愜意。如今香港各大酒店都在推廣促銷，價錢相宜，所以雖然沒有外地遊客，香港人自己捧場，都來湊Staycation的熱鬧，不少酒店都熱鬧起來。這天在半島酒店見辦入住手續的櫃枱前人龍排得轉彎，盛況空前。 過去的一年，是香港酒店業的艱難時期，先有社會運動，後有新冠瘟疫，遊客不至，酒店生意慘淡。好在這Stay...
2020-10-15
莫雷拉和田泰安昨日雙雙停賽期滿復出，餓馬多時兩人果然鬥志旺盛，最終前者勝出「過河勁卒」兼有三場位置，而後者則憑「戰熊三千」交出頭馬。反觀潘頓就繼續頹勢，胯下六駒有四匹是大熱門，但最終只取得一亞一季一殿...
2020-10-15