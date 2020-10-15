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廣州地鐵22號線 擬延至東莞銜接深圳

2020-10-15 列印
　　因應粵港澳大灣區其區內交通網的優化行動，內媒報道指，廣州地鐵擬將二十二號線延長至深圳，成為首條連接廣深兩地的地鐵線。

　　廣州地鐵日前就「粵港澳大灣區線網優化客流預測專題研究項目」進行公開招標，招標文件顯示，除了已公佈的十八號線南延至中山珠海、二十八號線東延至東莞之外，二十二號線也規劃成為跨市快線，將延伸至東莞，與深圳銜接。

  內媒預期，未來大灣區的都市圈高速軌道將兼具高速地鐵和城際鐵路的雙重屬性。二十二號線延伸至深圳，有望成為廣州和深圳第一條互相「牽手」的地鐵線路。

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