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美導彈驅逐艦通過台海峽 中方促停滋事搞局言行

2020-10-16 列印
　　美軍太平洋艦隊導彈驅逐艦巴里號本周三航行經過台灣海峽，中、台、美均就事件回應。美國太平洋艦隊公共事務部就回應事件指，該船（巴里號）在台海過境證明了美方對自由開放的印太海域的承諾；台國防部就依舊表示，全程掌握及狀況正常。

　　中國人民解放軍東部戰區就組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視，並警告美方停止在台海地區滋事搞局的言行。

　　中國解放軍東部戰區新聞發言人表示：「近來，美國在涉台問題上頻頻向「台獨」勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海地區和平穩定。我們正告美方，停止在台海地區滋事攪局的言行。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。」

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