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蓬佩奧促年底前關閉全美孔子學院

2020-10-17 列印
　　中美角力影響是由政治、軍事、科技及商貿外，學術也是其中一個經常受限的項目。美國國務卿蓬佩奧再次要求境內孔子學院本年底前全部關閉。中方外交部再次敦促美方個別政客停止干擾中美間正常的人文交流，又指中方將保留進一步反應的權利。

　　外電報道指，美國國務卿蓬佩奧周四受訪時，再次指責孔子學院只是假裝成文化交流及教導普通話，實際上是中方的宣傳組織，在美建立其全球影響力。他更指，當局亦希望確保那些持有美國簽證、參與孔子學院運作的人，不能再進入美國的校園。中國外交部發言人趙立堅昨日對此回應，指一直以來都是美國大學自願申請開辦孔子學院，而且學院運作管理公開透明、嚴格遵守當地法律、恪守大學各項規範。他更點名批評，美方一些政客如蓬佩奧等，出於意識形態偏見和政治私利，污衊抹黑相關學院。中方敦促美方個別政客停止干擾兩國的正常人文交流，停止損害雙方互信與合作，更表明，中方保留作出進一步反應的權利。

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