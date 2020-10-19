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中方促美對華學者撤控 否則拘美公民回應事件

2020-10-19 列印
　　中美角力持續，美國司法部日前更起訴與中國解放軍有關的學者，而華爾街日報引述消息指，中方警告，可能拘留在華的美國公民以回應有關事件。報道引述消息指，美方自今夏，拘捕了多名赴美從事研究的中國科學家，指控其向美隱瞞現役軍人身份，中方官員通過駐華大使館等渠道，多次向美發警告，要求撤銷檢控，否則，可能拘留在華的美國公民以回應。

　　美國國務院拒作出回應，僅提醒美國公民如在華遭遇商業糾紛或刑事與民事案件，問題解決前可能無法離境。美國國家安全事務的助理司法部長德默斯（John Demers）表示，美方清楚中國政府曾在欠缺法律依據的情況下拘留美加公民，只為報復合法起訴並對他國政府施壓；他更稱「如中方希望被視為世界強國之一，就應尊重法治，停止劫持人質」。
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