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國家稅務總局高官林楓 涉嚴重違紀違法受查

2020-10-20 列印
■國家稅務總局稽查局副局長林楓，現正接受紀律審查和監察調查。
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　　國家稅務總局稽查局副局長林楓正接受紀律審查和監察調查，據悉他涉嫌嚴重違紀違法。而林楓是自本年三月才由開始任稽查局副局長。中央紀委國家監委網站周一引述中央紀委國家監委駐國家稅務總局紀檢監察組、北京市監委消息，指林楓涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

　　根據相關資料，林楓自一九八八年開始就進入財政部稅務總局工作，而多年來在國家稅務局的不同部門也待過，二○○八年九月更任國家稅務總局貨物和勞務稅司營業稅處處長、增值稅處處長、副司長至本年三月。

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