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孌童漢網上「紀實」 齊齊哈爾警方調查

2020-10-20 列印
　　近日一個名為「愛蘿莉」的Twitter社交帳號，涉嫌在網上明目張膽地記錄自己在包養未成年少女及與多名未成年少女發生性關係的經過，並發佈少女不雅照片。 黑龍江齊齊哈爾市警方接報後展開調查，警方回應指，目前正將事情整理進行立案，如屬實肯定會追究責任。

　　據內媒引述網民爆料指，該帳號所發佈內容讓人感到義憤填膺！「愛蘿莉」聲稱自己有三個「乾女兒」，其中一個是自己親生女兒的同學彤彤，自己和她發生關係時她才十四歲。

　　他稱自己拍攝了自己和「乾女兒的相關影片」，更曬出多張未成年少女的私密照片。炫耀自己在南京花一萬元人民幣，就與一名少女發生了性行為，而且沒有做任何佩戴安全套。有內媒更發現他獵艷的目標可能更包括未成年少年。目前該帳號已被Twitter凍結，內容也被清空。如內容屬實，可能涉嫌犯罪。當局指，即使內容不是真實的，都屬於網絡造謠。

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