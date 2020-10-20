孌童漢網上「紀實」 齊齊哈爾警方調查

歐洲的新冠肺炎疫情愈見嚴重，不少國家都實施愈見嚴厲的社交管制措施，英國自然也不例外，近來當地最熱烈的話題，圍繞着連串的投注站及賭場，因為社區實施到第三級的管制令，而掀起要暫時停業的風波。 在英國不同地區要停業的投注站及賭場數以百間計，最受影響的自然是當中的員工，而社會輿論也圍着這個題材大造文章，不過比較奇怪的是，在民生和公共衞生之間，竟然相當大部份的人都會寧願站在民生一方，認為關閉投注站及賭場是無必要的事。還記得之前香港馬會決定關閉場外投注處及暫停六合彩時，其決定是快而狠的，根本不用等到太多的反應便已成事，相比之下現在英國的情況，明明是依法行事卻慘遭批判，實在有點悲哀。 慶...

2020-10-20