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台在斐濟「雙十」酒會　與陸方爆肢體衝突

2020-10-21 列印
　　台灣駐斐濟代表處本月初舉行「雙十」酒會期間，兩岸駐斐濟官員懷疑發生肢體衝突，有台方人員受傷。兩岸當局事後互相指責對方要為事件負責。據台灣傳媒報道，經斐濟外交部介入斡旋後，在台灣當局提出控告前，內地當局已經撤告，事件暫告一段落。

　　在台灣，行政院長蘇貞昌表示，內地駐外人員「耍流氓打人」，非常不應該，予以嚴厲譴責。鑒於內地與斐濟有外交關係，因此有外交豁免權，斐濟警方難以辦理，但聲言要將相關證據訴諸國際；內地當局早前則批評，台方人員向執行公務的中國使館人員，發起言語挑釁和肢體衝突，導致中國外交官受傷。

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