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習近平明出席發表講話 高調紀念抗美援朝70周年

2020-10-23 列印
習近平明出席發表講話 高調紀念抗美援朝70周年
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　　中美關係持續緊張，中國官方此時高調紀念抗美援朝七十周年，引起外界關注。中國官方發佈消息指，紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會，於本天上午十1時在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平（見圖）亦會出席並發表講話。

　　本周一習近平亦有率領七常委，參觀「銘記偉大勝利 捍衛和平正義——紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年主題展覽」，強調在新時代繼承和弘揚偉大抗美援朝精神，為實現中華民族偉大復興而奮鬥。

　　朝中社報道，北韓領袖金正恩昨日為紀念解放軍抗美援朝七十周年，更親身參謁位於北韓的解放軍烈士陵園，並向在戰爭中陣亡的毛澤東兒子毛岸英墓前獻花。 金正恩更表示，永遠不會遺忘中國人民志願軍的崇高靈魂及獻身精神。

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