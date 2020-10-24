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普京：不排除與華締軍事同盟

2020-10-24 列印
普京：不排除與華締軍事同盟
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　　俄羅斯總統普京（見圖）周四出席瓦爾代國際辯論俱樂部年會的視像會議表示，美國作為唯一超級強國的時代已經過去，中國和德國正走向超級大國的地位；他又指，俄方不排除與中國建立軍事同盟。普京亦提及早前向美方建議的《新削減戰略武器條約》，他表示，如華盛頓不準備與莫斯科討論全球性問題，俄方隨時準備與其他國家展開討論。

  中國外交部對此回應，中方願同俄方一道，全面落實兩國元首共識，不斷豐富兩國關係的戰略內涵，助力兩國共同發展振興，繼續密切戰略溝通協作，為促進世界和平與穩定貢獻更多正能量。外交部更認為中俄兩國關係樹立了新型大國關係的典範。

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