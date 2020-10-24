中國外交部對此回應，中方願同俄方一道，全面落實兩國元首共識，不斷豐富兩國關係的戰略內涵，助力兩國共同發展振興，繼續密切戰略溝通協作，為促進世界和平與穩定貢獻更多正能量。外交部更認為中俄兩國關係樹立了新型大國關係的典範。
普京：不排除與華締軍事同盟
中國外交部對此回應，中方願同俄方一道，全面落實兩國元首共識，不斷豐富兩國關係的戰略內涵，助力兩國共同發展振興，繼續密切戰略溝通協作，為促進世界和平與穩定貢獻更多正能量。外交部更認為中俄兩國關係樹立了新型大國關係的典範。
任職九巴 被捕後即炒 狂迷偷巴士 自駕遊80公里
沉寂一時的巴士迷偷巴士遊車河再發生。兩名任職九巴的巴士迷，昨凌晨在沙田水泉澳邨巴士站偷走一輛接載員工巴士，環繞新界遊車河逾八十公里，職員憑GPS定位系統在區內發現該巴士行蹤報警。雙方黑夜飛車追逐至中大...
2020-10-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
習近平：中國永不稱霸 不坐視國家受損
南北韓戰過去七十年，期間中國人民志願軍亦為抗美援朝作出努力及犧牲。中國國家主席習近平昨早出席紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會。總理李克強等中央政治局七名常委，以及國家副主席王岐山亦有出席...
2020-10-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
拜登「交稅問題」回擊 特朗普咬實「電郵門」不放
美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登周四晚上（香港時間周五早上）進行最後一場電視直播辯論。一如所料特朗普就「電郵門」向拜登發炮，但遭拜登以其「交稅問題」回擊。美國有線新聞網絡辯論結束後的民調指，民眾普...
2020-10-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
名日‧九肚山762萬入場
長實旗下的沙田九肚山新盤名日‧九肚山，於周四（22日）公佈首批54伙價單，包括兩至四房戶型，項目折扣高達22%，兩房折實762.8萬入場，最快下周開售。 長實集團執行董事趙國雄指出，名日‧九肚山首批5...
2020-10-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
港股六連升 累漲760點
恒指連續第六個交易日造好，昨日最多曾升184點，高見24970點，創9月3日以來新高，直逼二萬五大關，收報24918點，升132點，連彈四個星期，六日累升760點。國指則升40點，收報10125點；但...
2020-10-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
國家打吡 新神弒皇
美斯○五年首次在國家打吡擔正，幸有老大哥朗拿甸奴相伴即獻上助攻，率巴塞隆拿作客大勝3:0。時光飛逝，前者已成隊中領袖，今晚西甲勢指點可望首次在國家打吡正選披甲的新星安素法迪，利用速度針對銀河艦隊右路防線，領軍在魯營高奏凱歌，主勝最穩陣。 （Now4K 611、632台周六晚10:00直播） ○五年底，當時十八歲的美斯首次在國家打吡正選上陣，幸得朗拿甸奴輔助，妙傳予伊度奧破網，最終作客慨贈皇馬三蛋。如今三十三歲的美斯已成為隊長，今晚再戰銀河艦隊，除了一貫的入球重任外，還要像當年的細哨一樣，肩負提攜小將法迪。 美斯直言：「我希望能助法迪逐步上位，就像自己初出道的時候，球...
2020-10-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Sennheiser MKE 200一咪兩用
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
逃出虎口 劉芷盈拒做「女友」失片約 32D張若錡被導演利誘開房
常說娛樂圈是一個大染缸，江湖傳聞有女星靠「在職陪瞓」博出鏡、博上位，不過並非人人為此出賣肉體，好似近日憑ViuTV探靈真人騷《鬼同妳上位》彈出的32DO靚模張若錡（Angus）與有「最靚羽毛球教練」之...
2020-10-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
好好過日子——哀港龍
聽到港龍航空結業，非常傷心。 我是港龍常客，要去一個地方，只要有港龍航班，我一定不會坐第二家。國泰雖然也好，但港龍的空中小姐少爺們都是香港人，相見特別親切。我總說，不管在甚麼地方，只要踏進港龍的機艙，感覺已經回家了。 港龍是命運多舛的一家航空公司，自三十五年前創業，經常遇到風浪，股權也多次變動，但不管怎樣，港龍的服務水準一直保持優良，是香港一張響亮的品牌。香港人外遊，只要有港龍飛那條航線，多數都會選它，即使其他航空公司價格便宜，港龍也總是首選。香港人對港龍的信任，就是一種對自己人的信任，坐港龍飛機，心定，還有自豪感。 港龍的聲譽不但在香港響亮，在內地和其他地方也一樣。內地許...
2020-10-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頭號目標——盛勢持續反彈
第三場五班一四○○米。今日五班賽拆了兩組，驟眼看以為形勢單純。不過再深入一點看，此組快馬實太多，形勢或會較利中後置馬匹；本來「明月昇輝」正好可賺形勢，不過本身於上月尾曾因發燒缺課，恐戰鬥力會打折扣。在...
2020-10-24
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6