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五中全會公佈「十四五」規劃

2020-10-27 列印
■習近平代表中央政治局，向全會作工作報告。新華社
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　　中國昨日正式召開第十九屆五中全會，國家主席及黨總書記習近平更代表中央政治局向全會作工作報告，當中焦點議程為第十四個五年規劃及二○三五年的遠景目標建議。據報，國家工信部正積極考慮將5G、集成電路、生物醫藥等重點領域，納入「十四五」的國家專項規劃。

　　內媒報道指，因應中美的貿易和科技上角力，這次的「十四五」規劃加強企業突破相關核心技術，加強關鍵核心技術和產品研發，以有效解決目前「卡脖子」的問題。

　　據新華社報道，回顧「十三五」的成績時指，在一六至二○年間，經濟總量接近一百萬億元大關，人均GDP突破一萬美元。中國在經濟、科技、綜合國力上有新提升，而脫貧攻堅即將取勝，民族亦走向全面小康。

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