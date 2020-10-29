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孟晚舟引渡案續聆訊 辯方冀證明拘捕濫用程序

2020-10-29 列印
　　中美科技戰爭持續，其中被戰火波及的中國科企華為，其副董事長兼首席財務官孟晚舟(見圖)的引渡案，周二進入本輪第二天聆訊。外電報導焦點仍是加拿大與美國當局在拘捕行動中是否濫用程序。而首位出庭的證人加拿大皇家騎警警官耶普（Winston Yep）受到孟晚舟辯護律師的「猛攻」。

　　律師就拘捕行動中多個程序問題質疑耶普，耶普回應，他們沒有計劃在機上拘捕孟晚舟，又稱邊防人員有其對孟晚舟入境狀況的關注，警方認為應先讓邊防人員完成程序，才展開拘捕。行動前一晚簽署的宣誓書內容錯誤的描述，耶普就指自己當時確實未有想起矛盾之處。　而當局在拘捕孟晚舟時與美方的密切溝通問題，加方就否認並提交宣誓書作證明。外界分析引渡案的焦點，為加拿大當局有否按美方的要求，藉「例行海關檢查」為由，非法搜證。



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