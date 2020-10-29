  • 2020年10月29日 星期四
  • 26º
  • 71%
熱門： 蔘龍傳銷錢國偉太古城中心申作軍荔景邨

日報新聞 > 中國

TikTok計劃未來三年美加歐聘3000工程師

2020-10-29 列印
■早前的TikTok下架禁令已被法庭叫停。美聯社
Previous Next

　　抖音海外版TikTok計劃在未來三年在在美國、歐洲、加拿大和新加坡聘用約三千名工程師，以支持公司在全球業務的迅速增長。而早前的TikTok下架禁令，則被法庭叫停。中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，單邊主義對全球抗疫和經濟復甦不利，中國堅決反對以國安為名的打壓。

　　外電引述TikTok發言人指，美國將繼續是公司的工程中心之一，會僱用更多員工。不過TikTok母公司字節跳動早前就計劃，選址新加坡為東南亞總部，但目前就未見相關計劃詳情。

　　目前TikTok在海外大約有一千名工程師，有近半在矽谷。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd