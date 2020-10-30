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五中全會通過十四五規劃

2020-10-30 列印
　　十九屆五中全會昨天閉幕，會議預定通過十四五規劃及二○三五遠期目標的建議。中央預期本日將舉行記者會就會議作出說明，有分析形容，「十四五」是史上「地緣政治意涵」最強的五年規劃，計劃以「科技自立」去美國影響為戰略，及佈置持續推動經濟復甦策略為主。

　　全會提出堅持創新在中國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，加快建設科技強國。要強化國家戰略科技力量，提升企業技術創新能力，激發人才創新活力，完善科技創新體制機制。 公報更提出加快發展現代產業體系，推動經濟體系優化升級，堅持把發展經濟着力點放在實體經濟上。

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