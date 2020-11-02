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天津鐵路橋維修坍塌 七死五傷

2020-11-02 列印
■天津南環鐵路橋發生坍塌事故。網上圖片
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　　天津南環鐵路橋發生坍塌事故，據內媒報道指，最後一名失蹤者昨下午已找到，無生命跡象。現場搜救已結束，事故造成七死五傷。目前施工現場負責人已被公安機關控制。天津南環鐵路維修有限公司昨日上午在南環鐵路進行橋樑維修過程中發生坍塌。事發後天津市立即組織公安、消防、應急、衞健等相關部門在現場開展緊急救援。市委書記李鴻忠，市委副書記、市長廖國勳到現場指揮事故救援處置工作，當局指會做好事故調查處理，把人員搜救工作擺在第一位。事故在臨港鐵路更換橋枕作業時發生，據了解，施工現場負責人已被公安機關控制。

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