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小米雙11首日銷售額 破40億人民幣　

2020-11-03 列印
　　一年一度的雙十一首日銷售額公佈，截至十一月一日的下午十二時為止，小米中國區全平台的銷售金額破四十億人民幣。

　　內媒數據指，小米產品大受歡迎，手機類包攬京東、天貓、蘇寧易購三平台安卓手機銷量第一，而電視都斬獲京東、天貓、蘇寧易購銷量及銷售金額雙第一。

　　小米集團副總裁盧偉冰周日早上亦於微博上自豪發文︰「看了一下京東品牌單品實時排行榜，前十款中有八款是小米或Redmi的手機！」

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