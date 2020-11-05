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習近平：堅定不移擴開放 願與世界分享市場機遇

2020-11-05 列印
　　昨日第三屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕，國家主席習近平更通過視像發表演講。他強調，中國將堅定不移全面擴大開放，願同世界分享市場機遇。

　　習近平表示，在新冠疫情下各國經濟都面臨不同程度的挑戰，而大國更要在疫情中作示範。同時他提及早前的五中全會中的國內大循環及國外雙循環策略為主，帶動國外經濟，讓中國市場成為世界的市場、共享的市場、大家的市場，推動世界經濟復甦。習近平提及在全球疫情下，各國要合作共濟，他宣佈中國全面擴大開放新舉措。最後他表示，現時世界的經濟發展很多挑戰，不過強調中國將堅定不移全面擴大開放，願同世界分享市場機遇。

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