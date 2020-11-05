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不滿美向台售無人機 中方：必要時會作出反制

2020-11-05 列印
　　台海局勢緊張當下，北京回應美國國務院正式決定向台出售4架MQ-9海上衞士無人機及地面站台的事宜，外交部表示堅決反對，又警告將根據形勢發展做出正當必要反應。而台方就對美方表示感謝 ；台灣國防部同日公佈，計劃在二○三五年前更換一千項老舊軍備。中國外交部指，美向台售武，嚴重違反「一中」原則，嚴重損害中國主權和安全利益，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，敦促立即撤銷有關對台軍售計劃。中方警告，將根據形勢發展做出正當必要反應。

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