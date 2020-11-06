中方暫停英人員入境

步入秋冬，多地疫情反彈，英國更需要實行二次封城。因應現時疫情發展情況，中國駐英國使館宣佈，暫時停止在英國人員持目前有效中國簽證及工作類、私人事務類和團聚類居留許可入境中國。據中國駐英國使館表示，將不為上述人員簽發《健康狀況聲明書》。不過持外交、公務、禮遇、C字簽證者，或持有二○二○年十一月三日後簽發的簽證人士，將在赴華入境時不受影響。



中國駐英國大使館強調，此為應對當前疫情不得已採取的臨時性措施， 同時表示，外國人如確有特殊緊急的赴華需要，可向使館申請簽證。中方將根據疫情形勢及時作出調整，並另行發佈通知。



