女生離校後自殺亡 失蹤十小時無人知

中國高中的學生壓力大，而陝西安康市平利縣中學再有高三女生徐某某中午離校後失蹤，於翌日上午被發現因天然氣中毒死亡。而涉事女生從學校走失長達十個小時，但家長都未接獲相關通知。平利縣委本周三就事件已成立聯合辦理小組，家屬如對結果不滿，建議走正規渠道維權申訴。



據報，事件發生於本年四月陝西安康市平利縣中學，年十七的徐某某因模擬考試成績不理想中午離校後失踪，於翌日上午被家人在老家房屋中發現因天然氣中毒死亡。她死前留下十三個「對不起」。徐某某家長表示，當天中午徐某某從學校走失長達十個小時，校方未及時告知以至錯過最佳尋找時間。早前有報道指，涉事女生所在班級的班主任發現徐某某缺課後，忘記了向校方和家長報告。



