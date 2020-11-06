湖南創「智能視覺植入器」 助盲人重見光明

現今科技已擁有令失明者重見光明的「義眼」技術，而中國亦沒有落後。湖南有醫院自創「智能視覺植入器」，為視網膜色素變性患者「重光」。



據內媒報道指，湖南中南大學湘雅醫院自創的「IMIE智能視覺植入器」可直接「繞過」受損的視網膜光感受器，透過外部視頻裝置和眼內植入體，產生電刺激形成仿生視覺。視網膜色素變性的病患，一般來說其視神經功能還比較完好，主要是他們的光感受器有問題。



病患術後配合復康訓練大約半年，後天失明和復康訓練積極配合的患者，效果會更好。報道更指，他們可能做到基本生活自理。



