濟南動物園透過科研 繁育南非雙角白犀牛

今年本以為疫情嚴重會影響運輸，深秋季節不容易吃到大閘蟹，結果還好，香港大閘蟹的供應還算正常。但賣蟹的朋友說，今年來港的大閘蟹運輸有點轉折，不能由上海直接飛來香港，而是要先運到韓國，然後再轉到香港，路上周折，起碼多花一天時間。我問為甚麼會這樣？答案是好像因為食物檢疫，具體如何要認真查一查才知道。 也管不得這些了，反正香港買得到蟹就好。 蘇州陽澄湖邊賣蟹的朋友說，當地政府規定，從今年開始，賣出去的蟹不許說來自甚麼湖，不管太湖還是陽澄湖、淀山湖，一律只準說「江蘇蟹」。這個規定也傳到香港，所以今年香港賣蟹的也只會跟你籠統說「江蘇蟹」。反正在香港大多數人吃大閘蟹，也分不出太湖和陽澄湖...

2020-11-07