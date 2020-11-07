  • 2020年11月7日 星期六
  • 24º
  • 61%
熱門： 美國大選特朗普拜登楊明艾莎尼

日報新聞 > 中國

濟南動物園透過科研 繁育南非雙角白犀牛

2020-11-07 列印
　　被列入世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄的南非雙角白犀牛，山東濟南有動物園透過科研技術，成功繁育，而且目前健康狀況良好。據報，是中國北方的首例。目前由園方提供的監控畫面可見，剛出生的小犀牛非常活潑，不但經常依偎在媽媽身邊，又會用頭拱媽媽，偶然又腳掌踩踩腳下的乾草。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd