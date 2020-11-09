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川藏鐵路動工 習近平：鞏固邊疆穩定

2020-11-09 列印
　　中國地大物博，很多偏遠地區的交通不便。昨日川藏鐵路（雅安至林芝段）正式動工，將成為繼青藏鐵路後的第二條進藏鐵路。預期以後從成都到拉薩，坐鐵路只需原本時間的三分之一。

  內媒報道指，國務院副總理劉鶴在川藏鐵路（雅安至林芝段）開工動員大會上傳達習近平指示，為建設指揮部揭牌，更宣佈川藏鐵路（雅安至林芝段）開工建設。據報道指，大會是在北京和川藏鐵路控制性工程色季拉山隧道、大渡河特大橋三地，以視頻連線的方式同時進行。

   國家主席習近平指，建設川藏鐵路對維護國家統一、促進民族團結、鞏固邊疆穩定，對推動川藏兩省區經濟發展，具有十分重要的意義。

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