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中印第八輪軍長級會談 確保一線部隊保持克制

2020-11-09 列印
　　中印邊境局勢僵持，而上周五兩軍於楚舒勒舉行第八輪軍長級會談，就中印邊界西段地區問題進行坦誠深入和建設性地交換意見，最後一致同意認真落實兩國領導人達成的重要共識，確保雙方一線部隊保持克制，避免誤解誤判。

　　據報是次會議上討論，並推動解決其他懸而未決的問題，共同維護邊境地區的和平與安寧，同時還同意很快再舉行下一輪會議。



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