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中國19歲男女身高位列東亞第一

2020-11-11 列印
　　中國十九歲男女的平均身高成東亞第一！據國際學術期刊《刺針》（The Lancet）日前最新研究發現，從一九八五年到二○一九年，中韓兩國成為了五至十九歲兒童及青少年平均身高增長最快的國家。而中國十九歲男女的平均身高均超過韓國，位列東亞第一。

　　過去三十五年，中國十九歲男性的平均身高增加了八厘米，達到一百七十五點七厘米，增幅在二百個國家地區中居首。中國十九歲女性的平均身高增加了六厘米，達到一百六十三點五厘米，增幅為全球第三。

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