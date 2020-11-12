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字節跳動入稟美法院 阻止華府強制出售TikTok

2020-11-12 列印
　　抖音海外版TikTok母公司字節跳動昨日入稟華盛頓法院，要求阻止美國政府強制公司出售TikTok。字節跳動聲明指，並不同意華府的評估，但仍積極配合回應對國家安全的憂慮，並已提出延長三十日限期，以便繼續協商解決方法。字節跳動又表示，早前有再提交建議更大程度的保障私隱及數據安全，但至今仍未獲當局回應。TikTok就指，是在別無選擇下提出訴訟，以此捍衞權利及保障一千五百名僱員。

　　總統特朗普今年八月曾簽署行政命令，要求字節跳動九十日內出售在美國業務，有關限制將在今日屆滿。

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