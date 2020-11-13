華禁澳維多利亞州原木入口 稱有活害蟲

繼上月底中國禁止澳洲昆士蘭州原木入口後，昨日中國海關總署再發通告，暫停澳洲維多利亞州原木入口，據報是發現原木中有活的林木害蟲。不過澳媒認為此舉是與中澳關係緊張有關，中方對此回應是「主動依法依規對外國輸華產品採取相關的措施」，強調「符合中國法律法規和國際的慣例，也是對中國國內產業和消費者負責任的行為。」



中國外交部發言人汪文斌重申，相互尊重是各國開展務實合作的基礎和保障，希望澳方言行一致，多做有利於中澳互信與合作的事，切實為兩國務實合作創造良好條件和氛圍。



路透社引述澳洲農業部長David Littleproud指出，在海關官員表示檢出林木害蟲後，中國海關總署已通知澳洲農業部，自十一月十一日起暫停全部維多利亞州原木出口。



目前澳洲農業部正同維多利亞州木材行業合作加強原木的處理。不過澳洲建築、林業、海事、採礦和能源工會擔心，情況持續到年底或明年，將會有大量工人失業和停工。



