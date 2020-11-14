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中國載人潛水器奮鬥者號　潛萬米馬里亞納海溝打卡

2020-11-14 列印
■奮鬥者號與滄海號在馬里亞納海溝互拍「打卡」。網上圖片
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　　繼中國載人潛水器奮鬥者號周二成功在馬里亞納海溝「坐底」，奮鬥者號昨日再深潛到過萬米深的馬里亞納海溝。期間潛航員更首次進行在海底的電視直播，並跟深海著陸器滄海號互拍「打卡」。

　　內媒報道指，這次奮鬥者號與滄海號互拍的海底「打卡」創舉，是專門在萬米海底「打光拍照」的「御用攝影師」滄海號，及可進行全海深4K超高清視頻拍攝傳輸的凌雲號幫助下完成的。

　　據滄海號的控制室目擊，奮鬥者號由昨早九時緩緩駛近，並拍攝到奮鬥者號的潛航員向外界打招呼的瞬間。

  其潛航員更首次在過萬米深的海底做電視直播，跟央視主播即場對話，並用手機「反拍」滄海號。

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