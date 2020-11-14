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中央軍委印發聯合作戰綱要 強化備戰打仗導向

2020-11-14 列印
　　中國與部份周邊國家的關係日益緊張，中央軍委印發聯合作戰綱要（試行）由本年十一月七日起施行。據新華社報道引述，綱要將明確聯合作戰法規體系及包括保障和動員的基本制度和權責，提高解放軍的新時代「打贏」能力，並成世界一流軍隊。據了解，目前尚未公佈「綱要」全文。

　　據新華社指，綱要是「圍繞實現黨在新時代的強軍目標」，「從制度層面回答未來『打甚麼仗、怎麼打仗』的重大問題，強化備戰打仗的鮮明導向，對鞏固深化領導指揮體制、規模結構和力量編成改革成果，具重要意義」。

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