中日韓等15國簽RCEP 李克強：標誌自由貿易勝利

《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的十五國成員國昨日正式簽署協定。中國的代表國務院總理李克強於第四次RCEP領導人會議中表示，簽署是多邊主義和自由貿易的勝利。



簽署儀式以視像舉行，李克強表示，RCEP經過八年談判得以簽署，讓民眾在陰霾中看到光明和希望，表明多邊主義和自由貿易是大道、正道，仍然代表着世界經濟和人類前進的正確方向。「讓人們在挑戰面前選擇團結與合作，而不是衝突與對抗」，他指向世界表明開放合作是實現各國互利共贏的自由之路。 據了解，RCEP內容包括超過九成貨物產品零關稅，而十五個成員國中有發達、發展中及最不發達國家，協定努力平衡各國所需。不過印度於去年退出RCEP，並指協定「不能解決印度懸而未決的問題」，當時外界分析，印度對RCEP中的一些取消關稅和市場准入的條款不能接受。



