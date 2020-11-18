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四川黃龍雪後「銀妝」 成「打卡」勝景

2020-11-18 列印
四川黃龍雪後「銀妝」 成「打卡」勝景
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　　步入初冬，中國多處的冬景都吸引大批遊客到場「打卡」。四川黃龍的雪景及安徽黃山的霧景更吸引多人到訪。安徽黃山黟縣塔川村的晨霧，令古式田園山村輪廓若隱若現，然後日起霧散，山水畫中的山邊人家景色呈現眼前。塔川村的晨霧成功吸引遊客來看霧及體驗農家樂。民宿旅遊令塔川村的村民人均年收入增長一倍。

　　於海拔三千米以上的四川黃龍風景區，雪後呈現「銀妝」，配上黃龍溝內的「人間瑤池」，雪裝瑤池會隨光影及日光的照射角，變幻出五彩色。景色獲遊客好評，指出景色如童話世界般。

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