華為指出，是次收購是由三十多家榮耀代理商和經銷商聯合發起，是榮耀相關產業鏈發起的一場「自救行為」。發言人表示「這種精神才是一間企業，面對疾風時最大的底氣」 。
另外，仍在加拿大的華為副董事長孟晚舟，其引渡聆訊再開，這次聆訊為期十天。據悉引渡聆訊定於明年四月結束，但上訴可能會令案件拖上數年。
油麻地廣東道唐樓一間樓上無牌餐廳大火，釀成十八人死傷慘劇，三個家庭被摧毀，摯親天人永隔。當晚為三歲兒子開生日會的一家，父親和胞姊葬身火海，母親燒至重傷，目前危殆，壽星仔死裏逃生，僥倖獲救。肇事大廈昨天...
2020-11-18
步入初冬，中國多處的冬景都吸引大批遊客到場「打卡」。四川黃龍的雪景及安徽黃山的霧景更吸引多人到訪。安徽黃山黟縣塔川村的晨霧，令古式田園山村輪廓若隱若現，然後日起霧散，山水畫中的山邊人家景色呈現眼前。塔...
2020-11-18
任期尚餘兩個月的美國總統特朗普，上周曾要求顧問和下屬向他提交「攻擊伊朗國核設施」的方案，不過經勸說後最終打消「直接攻擊」的念頭，但消息人士指，他可能會尋求其他方法，例如利用伊拉克民兵組織。此外美軍高層...
2020-11-18
上水大型洋房屋苑天巒毗鄰雙魚河，周邊環境翠綠，是次精選2層大屋中的則王，面積2792方呎，3套房間隔，以淺調為主，簡約明亮，屋外連約2800方呎花園，園內附設綠茵草地，方便開派對及野餐。 天...
2020-11-18
美國新冠肺炎確診個案持續上升，拖累美股早段向下，但其後跌幅收窄。杜指早段曾跌逾400點，低見29520點；納指則跌72點，見11852點；標普500指數則跌38點，見3588點。 杜瓊斯工業平...
2020-11-18
英格蘭踢完兩場國際賽後出現多名傷兵，領隊修夫基矢言今晚歐洲國家聯賽A2組主場對冰島的例行公事，將收起一眾主力，改為派遣邊緣球員披甲，包括阿士東維拉中場基亞利殊。事實上此子不單愛國，今季還蛻變成一位不怕埋身拼搶的創造型鋒將，今仗勢可撐起英軍。 （香港開電視77、有線601、661台周四凌晨3:45直播） 上輪小組作客0:2不敵比利時，三獅有左閘芝維爾及中場佐敦軒達臣受傷，後者連同一直受傷患困擾的翼鋒史達寧，一起在周一提早退隊分別返回利物浦及曼城，芝維爾繼續留隊但預計今場不會披甲。事實上英軍無論如何都只得第三名，客軍冰島亦肯定包尾降班，賽事變成例行公事下，豪門肯定會在用人上向他...
2020-11-18
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
肥媽（Maria Cordero）第二任老公Da Silva Ricardo Manoel（Rick、施曉洋）日前病逝，享年72歲，昨於殯儀館設靈，肥媽在靈堂神情哀傷，期間數度落淚，並坦言非常不捨得老...
2020-11-18
口罩和檢測，成為市民的抗疫「孖寶」。口罩供應由爆疫初期出現嚴重短缺，導致炒風熾熱，至近期供過於求，價錢已回落至合理水平。同一情況，發生在檢測服務上，隨着私人檢測公司數目增加，供應亦上升，早前收費動輒過千，甚至近二千元的檢測，已迅速降價。目前每次檢測收二百四十元，由於往後需求有增無減，市場供應者亦多，收費理應有進一步下調的空間。 由私人營運的四間社區檢測中心，近日投入服務，公眾反應熱烈，顯示市場需求殷切，原因有三：一是檢測變成日常必須服務之一，不少行業，如飲食業，都要求員工定期檢測，以確保適合上班；二是市民消除對檢測的顧慮，為了解個人健康狀況，願意定期取得陰性報告；三是即使...
2020-11-18
曾說過中距離馬縮程出爭短途雖可賺一點級數，但也要視乎本身性能，竄勁型馬一定較均速型馬適合縮程，若有玩過賽馬電玩的，大概也了解這算是普世公認的賽馬邏輯。然而，今次還是要扒一次逆水，博一匹縮程的均速馬。 ...
2020-11-18