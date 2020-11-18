華為出售榮耀手機

外界一直有傳中國電信商華為會出售旗下的手機業務榮耀，昨早終於與深圳市智信新信息技術有限公司簽署了收購協議。據了解，協議包括對榮耀品牌相關業務資產的全面收購。這意味華為將不佔有任何股份，也不會參與經營管理與決策。華為發言人對是次收購表示「沒有傷痕纍纍，哪來的皮糙肉厚，自古英雄多磨難。」，而同日華為副董事長孟晚舟的引渡案，於加拿大溫哥華再度開庭。根據華為聲明指，不能持續獲得產業技術要素，以及在消費者業務受到巨大壓力的艱難時刻，為讓榮耀渠道和供應商能夠得以延續，決定整體出售榮耀業務資產。



華為指出，是次收購是由三十多家榮耀代理商和經銷商聯合發起，是榮耀相關產業鏈發起的一場「自救行為」。發言人表示「這種精神才是一間企業，面對疾風時最大的底氣」 。



另外，仍在加拿大的華為副董事長孟晚舟，其引渡聆訊再開，這次聆訊為期十天。據悉引渡聆訊定於明年四月結束，但上訴可能會令案件拖上數年。



