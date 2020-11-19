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加國邊境人員作供： FBI曾發電郵查問孟晚舟信息

2020-11-19 列印
　　加拿大法院昨日繼續審理華為副董事長孟晚舟引渡案，並傳召一名加拿大邊境服務局人員作供。該名人員表示，美國聯邦調查局（FBI）於孟晚舟被捕時，曾發出電郵查問孟晚舟的信息，但強調自己當時並無因應採取任何行動。孟晚舟律師則批評，美國及加拿大當局進行非法協調，在本案中濫用司法程序。

　　一名加拿大邊境服務局人員作證時說，在孟晚舟二○一八年被捕受審時，當局沒有接受美國聯邦調查局（FBI）的指示。他又指，自己是孟晚舟被捕時的當值主管，留意到聯邦調查局發出電郵，尋求查問孟晚舟的信息。孟晚舟律師追問該名人員，有否因電郵而採取行動。該名人員回應指，現時自己已不記得電郵細節，強調沒因應電郵採取任何措施。

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