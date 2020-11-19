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戰機訓練期間失蹤　 全台F-16停飛檢查

2020-11-19 列印
　　台灣軍方一架F-16戰機訓練期間失蹤，導致全台所有F-16戰機停飛檢查。該F-16戰機前晚在花蓮夜航訓練期間，懷疑失事，軍方通宵搜救，至今未有發現。總統蔡英文下令停飛所有F-16戰機，以作檢查，並要求空軍徹查事故原因，同時指令國防戰備任務不能鬆懈。

　　失聯軍機的機師是四十四歲的上校蔣正志，飛行總時數達到二千二百三十小時，F16飛行時數超過一千八百小時。當局展開龐大海空搜尋，未有發現。

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