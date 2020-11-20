習近平強調將擴大開放措施

亞太經濟合作組織會議昨日揭幕，中國國家主席習近平發表演講，他表示面對單邊主義及保護主義蔓延，中國將推出一系列擴大開放的政策措施，他強調中國經濟早已與世界融合，不會走歷史回頭路。



習近平指中國將進一步降低關稅和制度成本，培育一批進口貿易促進創新示範區，擴大各國高品質產品和服務進口。又重提中國的「國內國際雙循環」的新發展格局，為世界各國創造更多需求。他稱︰「開放是國家進步的前提，封閉必然導致落後，當今世界經濟全球化潮流不可逆轉，任何國家都無法關起門來搞建設。中國也早已同世界經濟和國際體系深度融合，我們絕不會走歷史回頭路、不會謀求脫鈎或是搞封閉排他的小圈子。我們構建新發展格局，絕不是封閉的國內單循環，而是開放的、相互促進的國內國際雙循環。」



