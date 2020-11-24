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G20峰會閉幕 習：推進減貧「至關重要」

2020-11-24 列印
■習近平表示，中國有逾七億人脫貧，對世界減貧貢獻率超過七成。新華社
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　　二十國集團（G20）領導人第十五次峰會昨日閉幕。會議通過《二十國集團領導人利雅得峰會宣言》，將支持發展中國家抗疫、推動經濟復甦、合力應對氣候變化和生態惡化等挑戰。中國國家主席習近平亦表示，打造包容性、可持續、有韌性的未來，並不斷推進全球減貧事業是「至關重要」。

　　根據《利雅得宣言》指，各國支持安全有效的新冠病毒診斷、治療和疫苗研發、生產和分配，並將根據各成員政策，實現可負擔的疫苗及公平分配；而「暫緩貧困國家債務償付」計劃亦會延期至明年六月。此外在經濟復甦、可持續發展和婦女權利等方面，亦提出倡議。

　　習近平以視像形式在會上發言，他強調中國將提前十年實現消除「絕對貧困」的目標。他表示，中國有七億多人脫貧，對世界減貧貢獻率超過七成。

　　同時他就「守護地球」發表講話表示，中方會力爭在二○六○年前實現碳中和，並會加快新能源及綠色環保等產業的發展。

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