  • 2020年11月24日 星期二
  • 23º
  • 80%
熱門： 新冠肺炎跳舞群組回港易黃之鋒上海仔

日報新聞 > 中國

美擬列89華企入黑名單

2020-11-24 列印
■受影響中企「中國商用飛機」的相關產品。網上圖片
Previous Next

　　中美商貿戰的戰火再次蔓延。這次有消息指美國政府擬限制八十九間中國航天公司及相關企業，禁止其購買美國技術和產品，更指此批企業與中國解放軍有連繫。美國商務部暫時未有回應，而中國外交部就堅決反對美方對中企的無端打壓。

　　綜合外媒指，美方擬將「中國商用飛機」、「中國航空工業集團」及十間關聯實體等企業，列為「軍事最終用戶」。即美國供應商需取得當局許可，方可向相關公司出售產品。

　　中國外交部就表示，中方堅決反對美方對中企的無端打壓，中方強調中企是依法經營，籲美方停止以「國安」為由打壓外企的錯誤行為。

　　分析指，若草案擬落實，中美貿易關係將更緊張，而與相關其產業鏈亦會受衝擊。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd