美擬列89華企入黑名單

其實有很多馬主都會有一種概念，以為購入一匹兩歲馬，來港後便可盡快出賽，但這絕對是個謬誤。 很多人都不知一匹馬由出生到參加試跑拍賣會，當中要經過的程序。其實在這短短兩年間，馬兒主要是學習如何被鞍上人駕馭，而很多出賽時才會面對到的挑戰，根本就未有甚麼經驗。最基本的便是入閘和出閘，絕少牧場會在試跑拍賣會前教閘，因為對一匹未有過入閘經驗的年輕馬而言，入閘訓練的心理壓力是遠比拍跳為重。曾經親眼見過一匹馬教完閘後，連續一日不沾食料。所以站在賣家立場，是不會冒這個風險的。 而最重要的是，當你想賣走一匹馬，首要是確保其健健康康，倘若為了做好準備工夫而令到X光片不完美、出現小毛病，必然會影響...

2020-11-24